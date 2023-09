Officieel: AlphaTauri presenteert Tsunoda en Ricciardo voor 2024

Het team van AlphaTauri heeft meer duidelijkheid gegeven over de line-up voor het aankomende seizoen. Zoals verwacht heeft de Italiaanse renstal gekozen voor de diensten van Yuki Tsunoda en Ricciardo. Liam Lawson moet genoegen nemen met een reserverol voor het aanstaande seizoen.

In de afgelopen dagen gingen er al veel verhalen rond over de line-up van AlphaTauri voor het aankomende seizoen. De momenteel geblesseerde Ricciardo mag zich volgend seizoen dus gaan bewijzen, zijn succesvolle vervanger Liam Lawson mag weer gaan toekijken. Die keuze komt voor velen als een verrassing, de Nieuw-Zeelander liet eerder deze week nog weten dat hij geen genoegen neemt met een reserverol in 2024. Nu zal hij dat dus toch gaan doen.

