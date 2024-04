Marko onder de indruk van Tsunoda

Yuki Tsunoda kende afgelopen weekend in Japan een goede race. De Visa Cash App RB-coureur kwam als tiende over de streep en hij bezorgde zijn team weer een punt. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is enorm te spreken over de huidige prestaties van Tsunoda.

Tsunoda stond onder druk aan het begin van het seizoen. Hij wist dat hij moest gaan presteren en dat Red Bull nog altijd de intentie heeft om Liam Lawson een stoeltje te geven voor 2025. In de persoon van Daniel Ricciardo heeft Tsunoda een hoog aangeschreven teamgenoot, maar vooralsnog presteert hij veel beter dan de Australiër. Tsunoda ontvangt dan ook steeds meer en meer complimenten.

Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko is tevreden. De Oostenrijker geniet van de prestaties van de Japanse coureur en hij steekt zijn enthousiasme ook niet onder stoelen of banken. Vlak na de Japanse Grand Prix sprak Marko zich uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "Yuki is de eerste Japanse coureur in twaalf jaar tijd die hier punten weet te scoren. We zijn over het algemeen heel erg tevreden. We hebben nu vier races verreden dit seizoen en Yuki heeft de auto drie keer in Q3 weten te brengen. Hij presteert consistent en de fouten zijn nu onderdeel van het verleden. Hij verliest ook niet meer de controle op de boordradio."