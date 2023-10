Marko kritisch op Tsunoda: "Hij maakte drie fouten"

Red Bull-adviseur Helmut Marko was afgelopen weekend vrij mild voor de vroeg uitgevallen Red Bull Racing-coureur Sergio Perez. De Oostenrijker nam Perez niets kwalijk, maar één van zijn andere coureurs kon wel op kritiek rekenen. Marko is namelijk van mening dat Yuki Tsunoda drie domme fouten had gemaakt.

AlphaTauri-coureur Tsunoda leek in Mexico op weg te zijn naar een flink aantal punten. De Japanse coureur van Red Bulls zusterteam, raakte tweemaal de McLaren van Oscar Piastri. De tweede touché betekende het einde van Tsunoda's puntendroom, want hierdoor spinde hij en viel hij ver terug. Extra pijnlijk was dat zijn teamgenoot Daniel Ricciardo wel in de punten eindigde, de Australiër reed een geweldig weekend en hij kreeg veel complimenten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko is dan ook niet te spreken over de acties van Tsunoda. De Oostenrijkse adviseur is zeer duidelijk over de situatie in gesprek met Motorsport.com: "Daniel heeft een superrace gereden. Als de Grand Prix een rondje langer was geweest, dan had hij George Russell nog gepakt. Het laat ook zien hoe snel de AlphaTauri-bolide tegenwoordig kan zijn. Yuki was ook snel, alleen heeft hij niet één maar drie domme fouten gemaakt. Hij had dan ook gewoon als achtste over de finish moeten komen."