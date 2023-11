Tsunoda woest op stewards: "Ze zijn dol op de topteams"

Yuki Tsunoda reed afgelopen weekend een redelijk teleurstellende Mexicaanse Grand Prix. De Japanse coureur kwam als twaalfde over de streep, maar hij had beter kunnen presteren. Na twee incidenten met Oscar Piastri viel hij ver terug en Tsunoda was niet bepaald blij met het gedrag van de stewards.

Tsunoda vocht met McLaren-coureur Oscar Piastri om de zevende plaats. De twee gaven elkaar amper ruimte en na een eerdere touché eindigde het duel in de 49ste ronde in tranen voor Tsunoda. Bij het aanremmen voor bocht 1 opende hij de aanval, maar daarbij raakte hij de voorband van de McLaren van Piastri. Tsunoda spinde en daarna kon hij zich nog terugvechten tot de twaalfde plaats.

De stewards bekeken het incident, maar ze besloten niet in te grijpen. Ze waren niet van mening dat één coureur schuld had aan het moment, het werd dus afgedaan als een race-incident. Tsunoda denkt hier anders over en hij heeft een duidelijke boodschap voor de stewards. Tijdens de race liet hij dat al weten over de boordradio. Tsunoda was woest en hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat ik hier al genoeg over heb gezegd terwijl ik nog in de auto zat. Ze zijn gewoon dol op de topteams, dus ik laat het hier eventjes bij."