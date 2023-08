Tsunoda zwaar bestraft na afloop Nederlandse Grand Prix

De Nederlandse Grand Prix kende gisteren meerdere winnaars, maar ook een aantal verliezers. Eén van de grote verliezers van de race op het circuit van Zandvoort was Yuki Tsunoda. De Japanner werd als vijftiende geklasseerd na een race vol incidenten, dat bleef ook niet onbestraft.

Tsunoda was één van de coureurs die tijdens de extreme regenval naast de baan belandde. De Japanner kreeg na afloop een straf voor een ander incident dat niet veel mensen was opgevallen. Tsunoda werd namelijk bestraft voor het veroorzaken van een incident met George Russell. Russell probeerde Tsunoda buitenom in te halen in de Tarzanbocht, maar de Japanner remde later dan verwacht. Hij onderstuurde tegen de Brit aan en volgens de stewards was dat zijn schuld. Hij ontving een tijdstraf van vijf seconden en twee strafpunten op zijn superlicentie.