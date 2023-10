Tsunoda ontvangt gridstraf vanwege motorwissel

Yuki Tsunoda kwam zojuist niet in actie tijdens de eerste vrije training in Mexico, maar hij was wel de eerste coureur die tegen een tripje naar de stewards aanliep. AlphaTauri heeft namelijk een flinke hoeveelheid motoronderdelen en versnellingsbakcomponenten vervangen. Dat levert een gridstraf op voor de Japanner.

Tsunoda stond zijn auto in de eerste vrije training af aan rookie Isack Hadjar. Terwijl de getalenteerde Fransman rondjes reed, werd Tsunoda bestraft met een gridstraf voor de race van zondag. Hij krijgt de beschikking over een nieuwe ICE, turbocharger, MGU-H, MGU-K, ES en hij krijgt ook nieuwe Control Electronics. Daarnaast worden er nog een aantal delen van de versnellingsbak vervangen. Aangezien hij over het maximale aantal nieuwe onderdelen is gegaan, start hij zondag vanaf de achterkant van de grid.