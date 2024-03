Tsunoda ontvangt tijdstraf voor bizar moment

Yuki Tsunoda kende gisteren een teleurstellende Grand Prix in Saoedi-Arabië. De Japanner kwam slechts als veertiende over de streep na een aantal duels met onder meer Kevin Magnussen. Na afloop van de race ontving Tsunoda ook nog een straf voor een opmerkelijk moment.

Tsunoda moest zich na afloop samen met Lando Norris melden bij de stewards. De Japanner had namelijk een onhandige fout gemaakt voorafgaand de race. Onder weg naar de grid, verliet hij de pitbox op een onveilige manier waardoor hij bijna tegen de McLaren van Norris aan knalde. De engineers van VCARB lieten aan Tsunoda weten dat hij nog eventjes moest wachten, maar de Japanner sloeg dat advies in de wind. Hij ontvangt een straf van vijf seconden en daardoor valt hij een plaatsje terug in de uitslag. De stewards hebben besloten geen strafpunten uit te delen.