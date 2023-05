Tsunoda over puntenverlies na remproblemen bij Monaco GP: 'Moeilijk te verkroppen'

Bij de uitdagende Grand Prix van Monaco, die afgelopen weekend door het F1-circus afgewerkt werd, was AlphaTauri-coureur hard op weg naar een uitstekend resultaat. De Japanse coureur kreeg echter laat in de race last van remproblemen, waardoor hij zijn kans op een puntenscore uiteindelijk in het water zag vallen. Een gebeurtenis die moeilijk te accepteren is, aldus Tsunoda.

Bij de Grand Prix van Monaco had AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda het voor langere tijd uitstekend naar zijn zin. De Japanse jongeling reed voor lange tijd op de negende plaats rond, totdat een hevige regenval uiteindelijk remproblemen bij zijn AT04-bolide creëerde. Zijn moeilijkheden betekende dat Tsunoda uiteindelijk in posities naar achteren viel, waardoor een puntenscore tot rook opging.

"Alles verliep goed, totdat de regen begon te vallen. Ik had een remprobleem en uit het niets kon ik niet meer pushen. M'n team zei dat ik het rempedaal harder moest intrappen zodat de remmen meer op temperatuur kwamen. Dat probeerde ik uit, en vervolgens knalde ik tegen de muur."

"Ik ben zeer teleurgesteld", gaat Tsunoda tegenover RaceFans verder. "Ik kan m'n gevoel niet eens omschrijven. Tot het middelpunt van de race was de auto geweldig en hadden we een goede pace, dus is het uiteindelijke resultaat moeilijk te verkroppen", sluit Tsunoda af.