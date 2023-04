AlphaTauri beboet voor incident in Azerbeidzjaanse Sprint

Yuki Tsunoda kende gisteren een tegenvallende Azerbeidzjaanse Sprint. De Japanse AlphaTauri-coureur raakte zijn teamgenoot Nyck de Vries en de crash zorgde voor veel schade. Enkele bochten later crashte hij zelf waarna hij de pits opzocht. AlphaTauri stuurde hem met een beschadigde auto weer de baan op, de stewards hebben daarom een boete uitgedeeld.

Tsunoda verscheen na zijn pitstop op de baan met een auto die reed als een soort krab. De achterwielophanging was beschadigd geraakt waardoor hij direct weer terug kon keren naar de pitbox. De stewards bekeken het moment en beoordeelden het als een overtreding van de sportieve regels. AlphaTauri kreeg van de stewards een boete ten hoogte van 5000 euro.

New document: Offence - Car 22 - Car Released in an Unsafe Condition

