Comeback van Vettel niet uitgesloten: "Als hij die kans zou krijgen"

Sebastian Vettel werd in de afgelopen weken meermaals in verband gebracht met een comeback naar de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen wil zelf niets uitsluiten en de geruchten blijven bestaan. Ook Bernie Collins denkt dat een comeback van Vettel goed mogelijk is.

Vettel stopte eind 2022 met racen. De Duitser reed zijn laatste races voor Aston Martin en al snel werd duidelijk dat hij zich ging focussen op andere zaken. Vettel bracht in de afgelopen anderhalf jaar veel tijd door met zijn familie en hij verscheen slechts sporadisch op de circuits. Vorige maand kroop hij echter achter het stuur van een Hypercar van Porsche tijdens een test, dit zorgde voor nieuwe geruchten.

Vettel werd namelijk ook in verband gebracht met het vacante zitje bij Mercedes voor 2025. Bernie Collins werkte als strategisch kopstuk samen met Vettel bij Aston Martin. De huidige analist laat in de podcast 'The Fast and The Curious' weten dat ze Vettel wel ziet terugkeren in de koningsklasse van de autosport: "Hij reed in de laatste twee jaar helaas in een Aston Martin, die auto presteerde niet zoals verwacht. Daarna probeerde hij de prioriteit te geven aan zijn privéleven, zijn kinderen en dat soort zaken. Dat is heel belangrijk. Dus ja, als hij de kans zou krijgen om in een auto te stappen waarvan je weet dat hij goed zal presteren..."