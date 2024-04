Marko heeft geen haast met Perez en sluit komst Vettel uit

Het team van Red Bull Racing is op een oppermachtige wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Aangezien Sergio Perez over een aflopend contract beschikt, azen er veel coureurs op dat stoeltje. Helmut Marko stelt dat Red Bull alles rustig bekijkt en dat Sebastian Vettel echt geen optie is.

Perez aast al geruime tijd op een nieuw contract bij Red Bull Racing. Vooralsnog lijkt hij de favoriet te zijn voor dit contract, want hij is op de juiste wijze aan het nieuwe seizoen begonnen. Hij is langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen, maar hij heeft wel in elke race punten gescoord en hij presteert zeer consistent. Hij is de topfavoriet voor het Red Bull-zitje voor 2025, maar de Oostenrijkers laten zich niet opjagen.

Druk

Ook na afloop van de Japanse Grand Prix wil men geen haastige besluiten nemen. Red Bull-adviseur Helmut Marko wordt door OE24 naar de rijdersmarkt gevraagd, maar hij blijft kalm: "We laten ons niet onder druk zetten. Audi betreedt in 2026 de Formule 1 en blijkbaar willen ze snel een besluit nemen. Wij blijven alles gewoon in alle rust bekijken. Als we voldoende overzicht hebben, dan nemen we een beslissing over onze coureurs."

Vettel

Marko heeft eerder al gezegd dat Perez de topfavoriet is voor het zitje. De Oostenrijker wil dat nu niet herhalen als hem wordt gevraagd of een extra jaartje voor Perez een optie is: "Alles is een optie. Ons team functioneert momenteel heel erg goed. Als hij een tweejarig contract heeft, bestaat er een risico dat hij afhaakt." Een coureur is in ieder geval geen optie meer voor Marko: "Of Vettel naar ons moet komen? Nee, dat is echt geen optie!"