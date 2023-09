Vettel opent bijzonder project in Suzuka

Sebastian Vettel keert dit weekend terug in de Formule 1-paddock. De Duitse viervoudig wereldkampioen gaat zich niet richten op een comeback, maar hij gaat zich bezighouden met één van zijn milieubewuste projecten naast de baan. Ditmaal richt hij zich echt op een iets naast de baan, hij plaatst namelijk een paar insectenhotels.

Vettel is in Suzuka bezig met een opvallend project omtrent insecten en dan vooral bijen. De Duitser zet zich al geruime tijd in voor groene projecten en daar past ook deze actie weer bij. Onder de noemer van 'Buzzin' Corner' plaatst Vettel elf insectenhotels naast bocht 2. Om deze actie kracht bij te zetten is de kerbstone in de desbetreffende bocht geelzwart geverfd. Vettel wil hiermee aandacht vragen voor het wereldwijde probleem van afnemende diversiteit. Hij heeft alle teambazen en coureurs uitgenodigd om de opening van de insectenhotels bij te wonen.