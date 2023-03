Red Bull evenaart bijzondere mijlpaal van dertien jaar geleden

Nadat Sérgio Pérez en Max Verstappen afgelopen zondag in slagvolgorde over de finishlijn van het Jeddah Corniche Street Circuit reden, mocht Red Bull Racing alweer een dubbelzege vieren. De Oostenrijks-Engelse Formule 1-renstal was immers tijdens de openingsrace in Bahrein, twee weken geleden, ook al met de eerste twee plaatsen aan de haal gegaan. Dankzij die twee achtereenvolgende dubbelzeges heeft Red Bull een bijzondere mijlpaal geëvenaard.

In het seizoen 2009, het eerste Formule 1-jaar waarin Red Bull Racing zeges boekte, wisten toenmalig coureurs Sebastian Vettel en Mark Webber het stierenteam namelijk ook tweemaal achtereen te trakteren op een één-tweetje. In zowel de Grands Prix van Groot-Brittannië op het circuit van Silverstone als de Duitse Grand Prix op de Nürburgring kwamen de Duitser en de Australiër als eerste twee rijders over de eindstreep. Waar Vettel op het heilige asfalt van Silverstone zegevierde, daar mocht Webber in de Eifel de eerste van zijn negen Grand Prix-overwinningen bejubelen.

Overigens boekte Vettel zijn overwinning met een ruimere voorsprong (15 seconden) op Webber dan de Australiër een raceweekend later deed (9 seconden), soortgelijk aan de dubbelzeges van Pérez en Verstappen. De Nederlander won in Bahrein immers met 11 tellen voorsprong op zijn collega, terwijl de Mexicaan op de streep in Saudi-Arabië uiteindelijk vijf secondes overhield.

Mochten Verstappen en Pérez het aantal dubbelzeges van Vettel en Webber willen overtreffen, dan moet het Red Bull Racing-duo nog eventjes aan de bak. Met de zegetocht van afgelopen zondag erbij hebben de Nederlander en de Mexicaan nu gezorgd voor zeven Red Bull-dubbelzeges. Dat nummer valt echter in het niet bij het aantal van Vettel en Webber: zij kwamen liefst zestienmaal tot een gezamenlijk één-tweetje voor Red Bull.

Absolute recordhouder wat betreft dubbelzeges van hetzelfde rijdersduo is Mercedes, dat in de tijd van Lewis Hamilton en Nico Rosberg liefst 31 keer tot een één-tweetje reikte. Met 85 stuks in totaal voert Ferrari de eeuwige ranglijst vanuit constructeursperspectief aan.