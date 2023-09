Jota geeft gesprekken met Vettel toe: "Nog geen contract getekend"

Eerder deze week kwam naar buiten dat Sebastian Vettel mogelijk zijn comeback kan gaan maken in de internationale autosport. De Duitse viervoudig wereldkampioen wordt in verband gebracht met een overstap naar het World Endurance Championship. Het team van Jota heeft aangegeven dat inderdaad met Vettel in gesprek zijn.

Vettel nam eind vorig jaar afscheid van de Formule 1 en sindsdien nam hij alleen nog maar plaats achter het stuur tijdens een aantal demoruns. De Duitser bevestigde wel dat hij een comeback naar de autosport voorlopig nog niet wil uitsluiten. Eerder deze week kwam naar buiten dat het team van Jota in gesprek zou zijn met Vettel voor een mogelijke WEC-deal in 2024. Hij zou dan plaats kunnen nemen achter het stuur van een Hypercar.

Jota neemt namelijk deel aan het WEC met een Porsche 963. Dit jaar rijdt er nog maar één wagen van het team in de topklasse, maar volgend jaar worden dat er twee. Vettel zou een kanshebber zijn voor dit zitje. Jota-teambaas Sam Hignett geeft in gesprek met Motorsport.com aan dat Vettel op de radar staat: "We zijn in gesprek met Seb en er zijn discussies gaande, maar er is nog niets afgerond. Er is geen contact getekend en hij heeft zeker nog niet in één van onze auto's getest."