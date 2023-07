Vettel kijkt niet met jaloezie naar sterk presterende Aston Martin

Sebastian Vettel vertrok na 2022 uit de Formule 1. Zijn laatste werkgever was Aston Martin, die het in 2023 opvallend goed doet. Fernando Alonso was zijn vervanger en heeft dit jaar meerdere podia gescoord. Vettel kent geen jaloezie, maar heeft juist waardering voor de tweevoudig kampioen.

"Ik denk dat hij zijn verdiensten heeft in de auto van nu", zei hij tegen Sky F1 Juniors. "We hadden vorig jaar heel veel vergaderingen waar hij ons een hint gaf: doe dit, of doe dat, of doe dit niet met de nieuwe auto, dus ik denk dat hij hier zijn verdiensten heeft."



"Ik ben blij voor hem [Alonso]. Hij bestaat al een hele tijd. Hij heeft hele goede auto's gehad en auto's die misschien niet zo goed zijn, dus ik ben blij dat hij nu weer in een betere auto zit.''

“Bovendien heb ik de afgelopen twee jaar met het team gewerkt en ik ben erg enthousiast voor hen omdat ze een meer competitieve auto hebben en het is altijd spannender als je strijdt voor grote punten en podiumplaatsen.''

Nu de renstal veel succes boekt, vraagt men zich af of de viervoudig kampioen uit Duitsland geen spijt heeft van zijn pensioen. "Natuurlijk is de gedachte bij me opgekomen 'dit zou de auto zijn geweest waarin ik racete als ik doorging.''

“Het komt erop neer dat ik zoveel heb nagedacht over mijn beslissing en wat ik hierna wil doen, ook al weet ik niet precies wat ik daarna ga doen – dat ben ik nog steeds aan het uitzoeken.''