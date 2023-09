'Vettel heeft WEC-aanbieding op zak'

Sebastian Vettel was afgelopen weekend in Japan prominent in beeld. De Duitser plaatste naast het circuit een aantal bijenhotels en hij bracht veel tijd door met zijn oude Formule 1-vrienden. De kans is aanwezig dat Vettel binnenkort weer deelneemt aan een wereldkampioenschap, want hij wordt in verband gebracht met een zitje in het WEC.

Vettel stopte eind vorig seizoen met racen. Hij nam afscheid van de Formule 1, maar daarna kroop hij nog meerdere keren achter het stuur van racewagens. Recent verzorgde hij voor Red Bull nog een demorun op de Nürburgring Nordschleife en eerder dit jaar nam hij ook deel aan de Race of Champions en kwam hij in actie tijdens het Goodwood Festival of Speed. Nu gaan er in Duitsland geruchten rond over een mogelijke deal met een team uit het World Endurance Championship.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport heeft Vettel namelijk een aanbod van het team van Jota Sport op zak. Het team rijdt in momenteel in meerdere klassen in het WEC. Volgens AMuS zou Vettel een LMP2-test aangeboden hebben gekregen, hij zou dan ondersteuning krijgen van Jota-coureurs Will Stevens en Antonio Felix da Costa. Vettel zou dan mogelijk in aanmerking kunnen komen voor een zitje bij de Porsche-Hypercar van Jota.