Ook al waren ze knetterfout in de oorlog, en druipt de symboliek eraf in hun nieuwste campagne, draag ik graag kleding van Hugo Boss. Zodoende heb ik geen spreekrecht als het over hun nare trekjes gaat. Mocht ik moraalpunten willen scoren over het verwerpelijke handelsverleden van de Duitse textielboer, dan kan ik hun producten beter eerst uit m’n kledingkast pleuren voor ik spreek.

Ik ben niet de enige met een voorkeur voor Hugo Boss. Ook Aston Martin-teambaas Mike Krack draagt Duits textiel. Sterker nog: hij is plotsklaps van saaie, Luxemburgse ingenieur met unisex brilletje getransformeerd tot hippe vijftiger. In een reclamefilmpje van Aston Martin en Hugo Boss komt Krack übernonchalant van een trap gelopen, in een bomberjack dat stiekem voor mijn doelgroep is gemaakt – maar hem bijzonder goed staat.

Die Mike Krack: ik wist niks van hem. Hij zat aan de pitmuur bij BMW Sauber, deed wat in langeafstandswedstrijden en werd vorig jaar uit de hoge hoed getoverd als vervanger van de meest veramerikaanste Roemeen ooit, maar klaarblijkelijk beschikt Mike Krack over een vorm van swag. Hij draagt immers een bomberjack. Daarnaast is Mike Krack niet bang. Enkele dagen geleden maakte hij een even impopulaire als terechte beslissing.

Mike Krack heeft het namelijk aangedurfd om Sebastian Vettel te negeren. Dat zit zo: als Lance Stroll daadwerkelijk twee gebroken polsen heeft, komt-ie ammenooit door de medische keuring. Zodoende moet Aston Martin een plan-B overwegen. Uiteindelijk zal Lance rijden – daar zorgt pappa wel voor – maar voor de bühne is een alternatief noodzakelijk. Reserverijder Felipe Drugovich, de vleesgeworden vriendelijkheid, is de logische vervanger. Hij mocht meters maken tijdens de wintertest en kent de wagen. Tot zover niets nieuws onder de zon.

Tot plots Vettel zich aandiende. Hij wilde, precies nul races na zijn afscheidswedstrijd, wel invallen. ‘Het team helpen’. Lees: gebruik maken van dat nieuwe groene kanon, dat dit jaar podiums gaat scoren.

Vettel. Het mannetje dat vrij recentelijk nog als gedemotiveerde pseudo-John Lennon met buikje door de paddock kuierde. Vettel, die blijk van morele superioriteit gaf door zijn helm op te bergen wegens voortschrijdend inzicht over bloemetjes en bijtjes. Vettel, wiens stem stokte door het hartverscheurende effect van zijn hardrijden op het toch al zo krakkemikkige milieu.

Laten we hier nou niet intrappen. Vettel heeft de sport waarin hij vier keer wereldkampioen werd weggezet als de meest afgrijselijke vorm van humane ontspanning. Nu er een opening is, steekt-ie pardoes zijn neus aan het venster. Het is als de kroegtijger die zondagmiddag mekkert over excessief drankgebruik, terwijl-ie zaterdagavond moedwillig z’n hoofd eraf heeft geschroefd. Zoals ík niets mag zeggen over Hugo Boss, moet Vettel opkrassen als het de Formule 1 betreft. Je hebt je keuze gemaakt.

Mike Krack had het door en gaf duidelijke orders. Drugovich is de aangewezen reserve, niet Vettel. En terecht. Nu ze eindelijk een raketauto hebben, stappen ze niet zomaar van het plan af omdat iemand spijt heeft van z’n pensioen. Mike Krack heeft het goed begrepen. En dat bomberjack staat ‘m uitstekend.

Door René Oudman