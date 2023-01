Vettel looft Race of Champions-opzet: "Geweldig dat ze daar over nadenken"

Sebastian Vettel keerde afgelopen weekend eenmalig terug op het internationale racetoneel. De Duitse viervoudig wereldkampioen nam deel aan de Race of Champions in Zweden. Vettel was blij met de manier waarop het event werd georganiseerd, hij denkt dat met deze oplossing een autosportverbod kan worden voorkomen.

De jaarlijkse Race of Champions vond dit jaar plaats in het Zweedse Pite Havsbad. Op een bevroren ondergrond streden coureurs uit verschillende disciplines om de eindzege en ook Vettel liet zich weer zien. Er werd tijdens het event louter gereden met voertuigen op een groene brandstof. De helft van het wagenpark was elektrisch en de andere helft reed op biobrandstoffen.

Vettel staat bekend als een voorvechter van een beter milieu. De Duitse viervoudig wereldkampioen is dan ook blij met de handelswijze van de organisatie van ROC. Hij zou het zonde vinden als de sport wordt verboden en bij de internationale mening looft hij de ROC-oplossing: "Het is geweldig dat de voorzitter van de ROC en de rest van het team nadenken over hoe we op een meer verantwoorde manier plezier kunnen hebben. We denken bijvoorbeeld aan verschillende auto's, maar ook aan alles wat erbij komt kijken om dit event op te zetten."