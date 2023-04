Marko leest verhalen over 'ideale opvolger': "Ik heb vaak contact met Seb"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel nam vorig jaar afscheid van de Formule 1. Vettel reed in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix en ging daarna met racepensioen. Veel kenners gaan ervanuit dat Vettel terug zal keren in de sport, maar dan in een andere rol. De Duitser wordt gezien als de ideale opvolger van Helmut Marko. De Oostenrijker geeft toe dat hij contact heeft met Vettel.

Vettel beleefde zijn grootste successen in dienst van het team van Red Bull Racing. De Duitse coureur werd in dienst van Red Bull wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013. Na zijn Red Bull-jaren reed Vettel nog voor Ferrari en Aston Martin, maar bleef de band met de Oostenrijkse renstal zeer warm. Vettel stak zijn liefde voor Red Bull ook niet onder stoelen of banken.

Vettel wordt inmiddels gezien als de ideale opvolger van Red Bull-adviseur Helmut Marko. Marko zelf heeft deze verhalen ook gehoord en in gesprek met Blick kan hij er wel om lachen: "Het is een haastig verhaal! Mijn volgende doel is het veroveren van de derde wereldtitel van Max Verstappen. Ik heb wel vaak contact met Seb. Hij bevindt zich momenteel in de fase van zelfontdekking. Ik denk niet dat hij weer naar elke race wil trekken en dat hij weer veel werk moet verrichten. Hij krijgt dan ook nog eens minder betaald!"