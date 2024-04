Wolff wil niets zeggen over mogelijke comeback Vettel

In de afgelopen dagen werd Sebastian Vettel veelvuldig in verband gebracht met een comeback. De Duitser wordt gezien als een mogelijkheid voor Mercedes. Mercedes-teambaas Toto Wolff vindt dat hij Vettel niet kan negeren, maar hij benadrukt dat hij nog geen keuze heeft gemaakt.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen, maar hij heeft een comeback nooit uitgesloten. Vorige week testte hij een Hypercar van Porsche en bevestigde hij dat hij inderdaad had gesproken met Wolff. Volgens Vettel ging dat niet per se over het zitje voor 2025, maar hij wilde niets uitsluiten. Dit zorgde weer voor een nieuwe stroom aan geruchten en hij wordt net als Max Verstappen, Fernando Alonso, Carlos Sainz en Andrea Kimi Antonelli gezien als een kanshebber gezien.

Motivatie

In Japan kreeg Toto Wolff voor het eerst de kans om zelf te reageren op de geruchten over Vettel. De Oostenrijker sprak zich uit tijdens de persconferentie voor teambazen: "Sebastian is iemand die je nooit buiten beschouwing kunt laten. Zijn staat van dienst is fenomenaal en soms is het goed om een pauze te nemen om opnieuw te evalueren wat belangrijk voor jezelf is en om nieuwe motivatie te vinden."

Beslissing

Of Vettel echt kans maakt en wie de grootste kanshebber is voor het zitje, wil Wolff nu nog niet zeggen. De Oostenrijker legt uit hoe het er nu voor staat: "We hebben nog geen beslissing genomen en we zijn ook niet van plan om dat in de komende weken te doen. De rijdersmarkt is op dit moment heel erg dynamisch. Sommige echt goede rijders staan op het punt om te tekenen bij andere teams. Wij willen de gesprekken blijven voeren en de opties openhouden."