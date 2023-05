Video: Vettel wordt toegejuicht door fans in Monaco

Vandaag werden in Monaco de eerste twee vrije training verreden. Niet alleen op de baan reden er populaire coureurs rond, ook in de pitlane bevonden zich mannen die werden toegejuicht door het publiek. Voor het eerst sinds zijn pensionering heeft Sebastian Vettel namelijk zijn gezicht laten zien in de paddock.

Terwijl de opstapklassen in actie kwamen op de vrijdag, liep Vettel door de pitlane. De Duitse viervoudig wereldkampioen werd vanaf de tribunes aan de overkant van de baan toegejuicht door het aanwezige publiek. Vettel bezocht zijn voormalige werkgevers: Aston Martin en Red Bull Racing. Of hij daar over een mogelijke terugkeer in een andere rol sprak, is nog niet duidelijk.