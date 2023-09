Vettel herenigd met titelwinnende RB7

Sebastian Vettel komt dit weekend weer in actie in een zeer speciale Formule 1-bolide. De Duitse viervoudig wereldkampioen geniet dit seizoen van zijn pensioen, maar dat betekent niet dat hij stil zit. Vettel komt dit weekend in actie tijdens een demorun van Red Bull op de iconische Nürburgring Nordschleife.

Op het iconische circuit in Duitsland kruipt Vettel achter het stuur van de Red Bull RB7 waarmee hij in 2011 wereldkampioen werd. Op de Nordschleife rijdt hij voor het eerst sinds jaren weer met de wagen die hij de bijnaam Kinky Kylie gaf. Op de vrijdag reed Vettel zijn eerste testmeters met de wagen waarmee hij veel successen boekte. De grijns op zijn gezicht sprak boekdelen.