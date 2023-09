Marko ziet Verstappen en Vettel niet als ideale teamgenoten

Max Verstappen is dit jaar bezig met een zeer sterk seizoen in dienst van Red Bull Racing. Hij is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij is dit seizoen bijna onverslaanbaar. Verstappen is pas de tweede coureur die wereldkampioen werd in dienst van Red Bull. Hij trad in de voetsporen van Sebastian Vettel. Helmut Marko denkt dat Verstappen en Vettel niet samen in één team passen.

Vettel nam eind vorig jaar afscheid van de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen zwaaide af, maar hij heeft nog geen afscheid genomen van de cockpit. Eerder dit jaar reed hij al een aantal demoruns tijdens het Goodwood Festival of Speed en aankomend weekend kruipt hij weer achter het stuur van een Red Bull-bolide voor een rondje over de iconische Nordschleife in Duitsland. Een comeback in de autosport is dan ook niet uitgesloten.

Red Bull-adviseur Helmut Marko sluit dan ook niet uit dat Vettel ooit weer terugkeert in de Formule 1. De Oostenrijkse adviseur merkt wel op dat Vettel nooit naast Verstappen kan rijden bij Red Bull. In gesprek met Servus TV spreekt Marko zich hierover uit: "Ik denk niet dat zijn leven als coureur voorbij is. Ik wil hem het alleen niet aandoen om naast Verstappen te rijden. Als Sebastian besluit terug te keren, dan wil hij rijden voor een topteam en wil hij gaan jagen op zeges."