Vettel juicht komst groene brandstoffen toe: "Lol op een verantwoordelijke manier"

Sebastian Vettel is al ruim een halfjaar geen Formule 1-coureur meer. De Duitse viervoudig wereldkampioen ging na de Grand Prix van Abu Dhabi met pensioen en geniet momenteel van zijn vrije tijd. Vettel houdt zich inmiddels bezig met andere zaken en is bijvoorbeeld bezig met de komst van synthetische brandstoffen.

Vettel sprak zich in de afgelopen jaren al regelmatig uit over klimaat gerelateerde zaken. De Duitser droeg meerdere keren shirts waarmee hij aandacht vroeg voor het stijgen van de zeespiegel en hij droeg ook een helm om aandacht te vragen voor de situatie van de bijen. Daarnaast was Vettel regelmatig bezig met het aanprijzen van synthetische brandstoffen, later dit jaar zal hij bijvoorbeeld op Goodwood gaan rijden in door deze brandstoffen aangedreven klassieke Formule 1-wagens.

Vettel wil er dan ook voor zorgen dat de overgang naar de synthetische brandstoffen snel en goed gaat verlopen. De Formule 1 gaat vanaf 2026 al rijden met deze brandstoffen en Vettel is er druk mee. In gesprek met Bild legt Vettel uit waarom hij dit belangrijk vindt: "Autosport is mijn passie. Voor mij is het belangrijk om te laten zien dat we net zo snel kunnen rijden met synthetische en CO2-neutrale brandstoffen. Dat kan nu al. Synthetische brandstoffen zijn een mogelijkheid om op een verantwoordelijke manier lol te hebben. Veel mensen weten dat echter nog niet."