Vettel bevestigt gesprekken met Wolff: "Niets concreets"

Het team van Mercedes is op zoek naar een opvolger van Lewis Hamilton. De Brit vertrekt na dit jaar naar Ferrari en Mercedes heeft nu een nieuwe superster nodig. Sebastian Vettel geeft nu toe dat hij met Toto Wolff heeft gesproken, maar dat dit zeker over niets concreets ging.

De overstap van Hamilton naar Ferrari kwam voor veel mensen als een verrassing. Hij zadelt Mercedes ook op met een probleem, want het team moet het nu doen zonder kopman voor 2025. Mercedes-teambaas Toto Wolff toonde interesse in de diensten van Max Verstappen, maar ook de namen van Sebastian Vettel, Fernando Alonso, Carlos Sainz en het piepjonge toptalent Andrea Kimi Antonelli werden genoemd.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen, maar hij heeft een comeback nooit uitgesloten. Deze week testte hij bijvoorbeeld een Hypercar van Porsche. Aan de Duitse tak van Sky Sports bevestigt Vettel dat hij met Wolff heeft gesproken: "We hebben er nog niet echt concreet over gesproken. Ik heb gewoon nog steeds contact met de mensen die mij jarenlang direct of indirect hebben begeleid of die met het circus meereisde. Natuurlijk houden we contact, afhankelijk van of het goed of minder goed gaat. Ik heb het geluk dat ik veel mensen en ken en als ik ergens nieuwsgierig naar ben, kan ik het direct vragen."