Vettel wil comeback nog steeds niet uitsluiten

Het nieuwe Formule 1-seizoen is weer begonnen. Het is de verwachting dat het ook naast de baan spannend gaat worden, want men verwacht veel transfers. Zelfs Sebastian Vettel wordt in verband gebracht met een comeback, en dat sluit hij zelf ook niet helemaal uit.

Vettel ging eind 2022 met racepensioen. De viervoudig wereldkampioen wilde zich meer op andere zaken gaan focussen, maar hij heeft nooit uitgesloten dat hij op een dag terugkeert in de koningsklasse van de autosport. Nu er voor 2025 een zitje is vrijgekomen bij het team van Mercedes, begint de geruchtenmolen weer op volle snelheid te draaien. Vettel wordt ook in verband gebracht met dit zitje.

Wolff

Het stoeltje bij Mercedes komt vrij door de aangekondigde transfer van Lewis Hamilton naar Ferrari. Vettel reageert op dit nieuws bij NZZ: "Ik was verrast. Toto heeft mij niet gebeld, maar we hebben er elkaar zeker berichtjes over gestuurd. Tot nu toe is een comeback voor mij geen thema, ook omdat ik op mijn 36ste nog alle tijd van de wereld heb. Dat loopt ook niet weg, maar mijn voortekenen zijn niet veranderd. Ik denk dat ik in het afgelopen jaar al veel heb geleerd over mijzelf."

Proces

Vettel heeft nog geen actieve plannen over een mogelijke terugkeer. De Duitser herhaalt wel dat hij voorlopig niet uitsluit dat hij weer gaat racen in de Formule 1: "Ik ben toentertijd al gezegd dat er geen definitieve nee zou volgen, omdat ik vind dat alles een proces is. Misschien komt er een moment waarop ik graag zou terugkeren. Dan moet ik er mentaal wel klaar voor zijn, zodat het logisch overkomt. Op dit moment gaat het goed zonder de Formule 1."