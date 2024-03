Vettel adviseert Verstappen: "Geen sportieve redenen om te vertrekken"

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over de toekomst van Max Verstappen. De Nederlander beschikt over een langlopend contract bij Red Bull Racing, maar door de onrust binnen het team zou mogelijk kunnen vertrekken. Sebastian Vettel denkt dat er sportief gezien geen redenen zijn voor Verstappen om te vertrekken.

Verstappen is al zijn hele Formule 1-loopbaan verbonden aan de Red Bull-familie, maar in de afgelopen weken leken er wat scheurtjes te ontstaan in de band. De onrust binnen Red Bull zorgde voor opvallende geruchten over de toekomst van Verstappen. Hij werd zelfs in verband gebracht met een overstap naar het team van Mercedes. Verstappen zelf heeft de intentie om zijn Red Bull-contract uit te dienen, maar Toto Wolff ziet zijn komst wel zitten.

Het lijkt er dan ook op dat de geruchten voorlopig niet gaan liggen. Wat Verstappen gaat doen, is dan ook nog niet helemaal duidelijk. Red Bull is nog steeds het sterkste team in de Formule 1 en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel is dan ook van mening dat Verstappen niet hoeft te vertrekken. Tegenover RTL Deutschland spreekt Vettel zich uit: "Op dit moment is er natuurlijk veel onrust binnen het team, maar ik geloof dat er sportief gezien geen redenen zijn om te denken aan een overstap naar een andere renstal."