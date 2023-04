Tsunoda ziet in Vettel geschikte opvolger voor Marko

Sebastian Vettel nam vorig jaar afscheid van de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen ging met pensioen, maar veel mensen verwachten dat hij op een dag zal terugkeren in de paddock. Vettel wordt genoemd als opvolger van Helmut Marko en Yuki Tsunoda is van mening dat de Duitser dit perfect zou kunnen doen.

Vettel won zijn vier wereldtitels in dienst van Red Bull Racing. Alhoewel Vettel daarna ook nog uit kwam voor de teams van Ferrari en Aston Martin, bleef de liefde voor Red Bull bestaan. De Oostenrijkers lieten meerdere keren weten dat ze Vettel graag een rol willen geven binnen het team. Of Vettel dat ook ziet zitten is onduidelijk, maar bij Red Bull lijkt men wel open te staan voor een comeback.

Vettel wordt vooral genoemd als mogelijke opvolger van Red Bull-adviseur Helmut Marko. AlphaTauri-coureur Yuki Tsunoda ziet in Vettel geen teambaas, maar hij ziet hem wel als de mogelijke opvolger van Marko. In de Beyond the Grid-podcast spreekt Tsunoda zich uit: "Hij zou alles kunnen doen. Hij kan bijvoorbeeld doen wat Helmut nu met de jonge coureurs doet. Ik denk dat Sebastian daar goed in zou zijn omdat hij één van de succesvolste Formule 1-coureurs ooit is."