Vettel moet wennen aan nieuw bestaan: "Voor het eerst een normaal leven"

Sebastian Vettel geniet momenteel van zijn racepensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen hing eind vorig seizoen zijn helm aan de wilgen en houdt zich tegenwoordig bezig met compleet andere zaken. Hij geeft wel eerlijk toe dat hij de racerij mist, maar dat hij wel geniet van zijn nieuwe leven.

Of Vettel ooit gaat terugkeren in de Formule 1-wereld, is nog steeds zeer onduidelijk. De Duitse coureur geniet van zijn nieuwe leven en heeft zijn neus nog niet laten zien op de Formule 1-circuits. Vettel is echter nog niet volledige gestopt met racen, eerder dit jaar nam hij deel aan de Race of Champions en over een paar maanden komt hij ook in actie op het Goodwood Festival of Speed.

Vettel geeft eerlijk toe dat hij zijn leven in de koningsklasse van de autosport wel mist. De Duitse viervoudig wereldkampioen legt zijn nieuwe leven uit in gesprek met de Duitse krant Bild am Sonntag: "Na zo'n lange tijd in de racerij, heb ik voor het eerst een normaal leven. Ik had eerlijk gezegd wel wat tijd nodig om hier aan te wennen. Maar ik geniet nu bovenal van de tijd die ik kan doorbrengen met mijn kinderen. Het was eerst best raar dat ik niet bij de races was. Ik wen er wel aan en ik volg de sport met veel interesse."