Vettel gaat klassieke F1-wagens besturen op Goodwood

Sebastian Vettel ging eind vorig jaar met Formule 1-pensioen, maar dat betekent niet dat hij de racerij voorlopig links laat liggen. Vettel geniet momenteel van het leven en zal binnenkort toch weer terugkeren achter het stuur van een Formule 1-wagen. De Duitser zal namelijk in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed.

Vandaag kondigde het beroemde Britse autofestival aan dat Vettel is toegevoegd aan de line-up van het evenement. De Duitser zal meerdere keren de hillclimb oprijden in klassieke Formule 1-wagens uit zijn eigen collectie. Volgens de organisatie komt Vettel in actie in onder meer de Williams FW14B waarmee Nigel Mansell wereldkampioen werd en in de McLaren MP4/8 uit 1993. De wagens zullen rijden op een duurzame brandstof, een nadrukkelijke wens van Vettel zelf.

How’s that for an announcement?! That’s right, the legend that is Sebastian Vettel will star at the 2023 Goodwood Festival of Speed. Not only that, but he’s bringing a few special machines with him that’ll run on synthetic fuels. #FOS #Vettel https://t.co/Ms53eS8cui