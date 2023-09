Vettel denkt dat hij Verstappen kan verslaan

Max Verstappen is momenteel oppermachtig in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij en hij geeft zijn concurrenten geen schijn van kans. Sebastian Vettel denkt dat hij met veel training Verstappen zou kunnen verslaan.

Vettel is sinds eind vorig jaar officieel met pensioen. De Duitser zet zich momenteel vooral in voor milieubewuste projecten en in het kader daarvan was hij afgelopen weekend aanwezig in Japan. Op het circuit van Suzuka plaatste hij meerdere bijenhotels naast het circuit. Daarnaast ging hij ook eventjes op bezoek bij zijn vrienden van onder meer Red Bull Racing. Eerder dit jaar verzorgde hij al een demorun voor het team.

Vettel sluit niet uit dat hij ooit terugkeert in de koningsklasse van de autosport. De Duitser deelde in de afgelopen jaren al de baan met Verstappen, maar een echt duel zat er in de laatste jaren niet in. Hij wordt door Channel 4 gevraagd of hij Verstappen zou kunnen verslaan: "Dat kan je niet zomaar doen, want hij is zo goed. Zo werkt het voor niemand van ons. Ik geloof echter in wat ik kan en ik weet wat ik wel en niet kan. Ik denk dat ik heel anders ben dan hem, maar ik weet zeker dat iedereen kan worden verslagen."