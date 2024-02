Ralf Schumacher ziet Vettel als optie voor Mercedes

Het team van Mercedes moet dit jaar gaan zoeken naar een geschikte opvolger van Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen vertrekt na dit jaar naar het team van Ferrari. Volgens Ralf Schumacher heeft er een opvallende naam interesse in het Mercedes-zitje.

Begin deze maand maakte Ferrari bekend dat Hamilton per 2025 voor hen gaat rijden. De Brit verlaat het team van Mercedes na elf jaar om zijn jeugddroom te realiseren. Hamilton wil aankomend seizoen eerst nog alles gaan geven voor Mercedes, maar het team zal op een keer toch stappen moeten gaan zetten met het oog op 2025. Meerdere coureurs zijn al in verband gebracht met het Mercedes-zitje, maar vooralsnog is er niemand concreet.

Oud-coureur Ralf Schumacher stelt dat er een bijzondere naam aast op het Mercedes-zitje. De Duitse analist heeft het namelijk over gepensioneerd viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel. In gesprek met zijn landgenoten van Sky Sports doet Schumacher zijn opvallende onthulling: "Ik heb gehoord dat Vettel weer wil gaan rijden. Natuurlijk moet er nu een gat worden opgevuld bij het team van Mercedes. Je zag wat er op de rijdersmarkt gebeurde na de aankondiging van de transfer naar Ferrari van Hamilton. Dat maakte toen wel wat los in de Formule 1."