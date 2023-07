Vettel bezoekt Ricciardo tijdens bandentest en rijdt zelf ook

Kersvers AlphaTauri-coureur Daniel Ricciardo werkte gisteren de eerste dag van de bandentest op het circuit van Silverstone af. De Australiër nam plaats in de bolide van Red Bull Racing en kreeg in de pitbox bezoek van een opvallende gast. Sebastian Vettel kwam namelijk eventjes gedag zeggen, de Duitser kwam daarna zelf ook in actie in een opvallende bolide.

Red Bull deelde een foto van de ontmoeting tussen Ricciardo en Vettel. Waar het gesprek precies over ging was niet duidelijk, maar het was duidelijk dat ze het naar hun zin hadden. Vettel kwam daarna zelf ook nog eventjes de baan op in een klassieke McLaren. De viervoudig wereldkampioen zal aankomend weekend ook in actie komen tijdens het Goodwood Festival of Speed.

You want to see Seb in a McLaren at @SilverstoneUK … ok - here you go!



Thanks to our paddock friend for this!



He said that Seb is really enjoying retirement. Currently on holiday with the family in the motorhome touring the UK#F1 #SV5 pic.twitter.com/0RhcVZBPzx