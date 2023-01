Vettel lacht om rallyverhalen: "Ik heb een hele gereedschapskist nodig"

Sebastian Vettel keert dit weekend terug uit zijn racepensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen komt dit weekend in actie tijdens de Race of Champions in Zweden. Vettel toonde zich daar vorig jaar zeer sterk op de besneeuwde ondergrond, een rallyavontuur ziet hij echter nog niet zitten.

De Race of Champions wordt, net als vorig jaar, verreden op het Zweedse sneeuw en ijs. De coureurs mogen dus laten zien wat ze in huis hebben op de lastige ondergrond. Vettel toonde zich vorig jaar een sterke coureur en hij was zelfs sneller dan rallycoureurs. De geluiden over een mogelijk rallyavontuur van de Duitse Formule 1-legende werden dan ook steeds harder.

Vettel kan op zijn beurt wel lachen over de verhalen over een mogelijk rallyavontuur. De Duitser werd er op vrijdag tijdens een persmoment van de Race of Champions naar gevraagd: "Ik heb heel erg veel respect voor rallycoureurs, ik denk dat ze veel skills hebben. Dit is slechts een klein gedeelte van wat rallyrijden misschien is. Het voelt alsof ik met een schroevendraaier en een hamer arriveer. In de eerste bocht heb ik echter een hele gereedschapskist nodig."