Verstappen haalde inspiratie uit zegetocht Vettel

Max Verstappen werd dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bul Racing-coureur herschreef de geschiedenisboekjes en dat leverde hem veel complimenten op. Verstappen deelt dat hij zich liet inspireren door Sebastian Vettel.

Vettel was jarenlang de beste coureur uit de geschiedenis van het team van Red Bull Racing. De Duitser werd vier keer wereldkampioen in dienst van de Oostenrijkse renstal. Vettel verbrak een enorme hoeveelheid records, maar veel van deze zijn dit jaar door Verstappen uit de geschiedenisboeken gereden. Verstappen verbrak bijvoorbeeld het record van de meeste zeges op rij in één seizoen en hij haalde het zege-aantal van Vettel in.

Verstappen geeft nu aan dat hij vroeger veel inspiratie heeft gehaald uit de prestaties van Vettel. Hij vindt het dan ook bizar dat hij deze cijfers nu heeft ingehaald. In de podcast 'Talking Bull' spreekt Verstappen zich uit: "Ik weet nog dat ik keek in de jaren van de dominantie van Seb. Dan zie je dat hij die trofee omhoog houdt. Dat is ontzettend indrukwekkend. Dan denk je alleen maar dat het heel erg cool zou zijn als je eigen naam daarop zou staan. Nu zie je dat je naam daadwerkelijk drie keer op die trofee staat samen met al die andere geweldige coureurs. Dat is cool en ik mag niet klagen!"