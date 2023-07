Vettel leeft mee met De Vries: "Ik hoop dat dit zijn carriÃ¨re geen deuk geeft"

Tien Grands Prix duurde het F1-avontuur van Nyck de Vries bij AlphaTauri voordat hij de bons van Red Bull-adviseur Helmut Marko na tegenvallende prestaties.

"Het is duidelijk een teleurstelling voor Nyck, de manier waarop het tot een einde komt. Ik denk dat hij een geweldige kans heeft gekregen", zei de viervoudig wereldkampioen tegenover ITV op het Goodwood Festival of Speed.

Met hoge verwachtingen werd De Vries verwelkomt bij het Italiaanse team, maar gedurende het seizoen kon de Nederlander amper uitblinken en delfde vaak het onderspit tegenover teamgenoot Yuki Tsunoda.

"Misschien gebeurde het niet voor hem zoals hij had verwacht, of zoals mensen verwachtten. Maar het is ook een beetje hard als het plotseling stopt. Het is wreed."

De twee hebben elkaar ontmoet in 2022 en de voormalig Red Bull-coureur hield daar prettige herinneringen aan over. "Ik heb hem vorig jaar voor het eerst ontmoet en hij leek me een heel goed mens en hij is een goede coureur."

Ik hoop dat dit zijn carrière geen deuk geeft."

Vettel vervolgt; "Mensen hebben de neiging om dat te doen, en dat is niet goed. Hij is nog steeds een zeer goede coureur."

De Duitser benadrukt nogmaals dat hij De Vries dit absoluut niet gunde. "Misschien verliepen die vijf of tien races niet zoals ze hadden kunnen zijn. We weten niet waarom," gaf hij toe. "Ik moet meeleven met het feit dat het erg hard voor hem is, en ik hoop dat mensen die deuk niet zien."