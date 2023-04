Krack ziet Aston Martin-successen ook als verdienste van Vettel

Het team van Aston Martin is zeer sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse renstal eindigde driemaal op het podium en het vertrouwen is groot. Sebastian Vettel maakt de successen niet meer mee, de Duitse viervoudig wereldkampioen is immers met pensioen gegaan. Teambaas Mike Krack ziet Vettel als één van de aanjagers van de huidige successen.

Aston Martin is voor velen de verrassing van het huidige seizoen. De Britse renstal is momenteel het tweede team achter Red Bull Racing, met enige regelmaat zijn ze tevens sneller dan Mercedes en Ferrari. Fernando Alonso werd in de eerste drie races driemaal derde en gaf Aston Martin daarmee een grote boost aan het zelfvertrouwen van het team.

Verdienste

Volgens sommigen is Vettel dan ook te vroeg met pensioen gegaan. De Duitser kan nu immers niet gaan jagen op nieuwe successen. Aston Martin-teambaas Mike Krack ziet de zaakjes anders en legt het uit bij Motorsport.com: "We hebben vorig jaar meerdere overlegjes gehad. Hij zei daarin wat we konden doen en wat we niet moeten doen met de nieuwe auto. Ik denk dan ook dat dit zijn verdienste is."

Te vroeg gestopt?

De discussie over of Vettel te vroeg met pensioen is gegaan of niet, blijft echter wel bestaan. Teambaas Krack wil zich daar echter niet in mengen: "Dat zou je aan hem moeten vragen. We moeten zijn beslissing dan ook respecteren, hij heeft er lang over nagedacht. Nadat hij de beslissing had genomen moesten we verder en hij moet ook verder gaan. Of dat jammer is voor hem, dat zou je aan hem moeten vragen."