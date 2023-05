Formule E-baas probeerde Vettel aan te trekken: "Hij heeft het druk"

Viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel geniet momenteel van zijn racepensioen. De Duitse coureur reed eind vorig jaar in Abu Dhabi zijn laatste Grand Prix waarna hij zijn helm aan de wilgen hing. Als het aan Alejandro Agag lag vervolgde Vettel zijn loopbaan in de Formule E, de Duitser wees deze deal echter af.

Vettel sprak zich in de laatste jaren steeds vaker uit over maatschappelijke onderwerpen. Vettel toonde zich vooral een voorvechter van het milieu. Hij vroeg meerdere keren aandacht voor het milieu en hij riep op om maatregelen te nemen tegen klimaatverandering. Vettel stopte niet helemaal met racen aangezien hij eerder dit jaar nog deelnam aan de Race of Champions. Later dit jaar zal Vettel in Goodwood klassieke Formule 1-wagens gaan besturen, deze auto's worden aangedreven dan door biobrandstof.

Als het aan Formule E-oprichter Alejandro Agag lag, had Vettel nu in zijn elektrische raceklasse gereden. Agag onthult dat beide partijen met elkaar hebben gesproken. Bij talkSPORT legt Agag het uit: "Ik heb geprobeerd hem over te halen om naar de Formule E te komen, we hebben zelfs gesproken over de Extreme E. Hij heeft het druk, ik heb gehoord dat hij al een toekomstige baan heeft. Sebastian is zeer toegewijd aan duurzaamheid en de vele waarden die wij delen. We waren waarschijnlijk niet op het juiste moment op dezelfde plek. Hij heeft enkele andere belangrijke doelen."