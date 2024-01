Speciale Red Bull-bolide toegevoegd aan collectie F1 Exhibition

De Formule 1 heeft er in de afgelopen jaren alles aangedaan om de sport op zoveel mogelijk manieren aan de man te brengen. Sinds vorig jaar heeft de sport ook een speciale rondreizende tentoonstelling. Ze hebben nu een opvallende kampioenswagen toegevoegd aan de collectie.

De zogenaamde F1 Exhibition opende vorig jaar zijn deuren in Madrid. Na een aantal maanden liet men weten dat ze weer doorgingen naar een andere stad. Op 2 februari wordt de tentoonstelling geopend in de Metastadt in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen. De organisatie heeft een opvallende auto toegevoegd aan de collectie. De Red Bull RB7 waarmee Sebastian Vettel in 2011 wereldkampioen werd, zal daar namelijk exclusief te zien zijn.