"Wolff ziet Vettel niet als Hamilton-opvolger".

Het team van Mercedes kreeg deze week een gevoelige tik. Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij de Duitse renstal en hij gaat per 2025 rijden voor het team van Ferrari. Mercedes moet nu op zoek naar een opvolger, maar Toto Wolff ziet Sebastian Vettel niet als een optie.

Hamilton zorgde voor een flinke schokgolf in de Formule 1. Op donderdag gingen er geruchten rond over een mogelijke transfer van Hamilton naar Ferrari. Al snel bleek dat het niet ging om een gerucht, maar om een feit. Hamilton maakt de sensationele overstap naar Ferrari en hij heeft een meerderjarig contract getekend. Mercedes moet nu op zoek gaan naar een nieuwe coureur en er worden al veel namen genoemd.

Al snel werd ook de naam van Sebastian Vettel genoemd. De Duitse viervoudig wereldkampioen ging eind 2022 met pensioen, maar hij sluit een comeback niet uit. Mercedes-teambaas Toto Wolff laat aan Auto, Motor und Sport weten dat hij Vettel niet als optie ziet: "Ik denk dat hij de beslissing heeft genomen om niet meer te racen. We praten wel regelmatig met elkaar. Gisteravond hebben we bijvoorbeeld nog met elkaar gesproken, maar dat ging zeker niet over een stoeltje bij ons voor de toekomst."