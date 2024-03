Vettel complimenteerde Bearman na succesvol debuut

Oliver Bearman maakte vorige week onverwachts zijn debuut in de Formule 1. De Brit moest invallen bij Ferrari voor de zieke Carlos Sainz. Hij deed dat zeer goed en hij ontving veel complimenten. Zelfs Sebastian Vettel stuurde hem een mooi berichtje na afloop van de race.

Bearman dacht vorige week deel te nemen aan de Formule 2-race, maar Ferrari plukte hem weg uit de paddock van de opstapklasse. Carlos Sainz kampte met een blindedarmontsteking en hij kon dus niet rijden. Bearman maakte een goede indruk in de kwalificatie, maar in de race schitterde hij pas echt. Hij maakte vrijwel geen fout en hij kwam uiteindelijk op een zeer nette zevende plaats over de streep.

Na afloop ontving hij veel lof van kenners en coureurs. Over de hele wereld applaudisseerde men voor Bearman en in gesprek met Motorsport.com legde hij uit dat hij een aantal bijzondere berichtjes ontving: "Ik kreeg veel felicitaties, ook voor de race al van mensen die mijn succes wensten. Mijn favoriet was afkomstig van Sebastian Vettel. Ik ben al sinds het begin een grote fan van hem. Tot aan zijn vertrek uit de sport ben ik altijd fan geweest van Seb, dus om een bericht van hem te krijgen was echt speciaal. Te weten dat hij keek, zorgde wel voor wat extra druk, maar dat was een leuke druk!"