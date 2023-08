Vettel denkt niet aan comeback: "Mijn kinderen hebben er recht op dat ik er ben"

Sebastian Vettel geniet momenteel van zijn Formule 1-pensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen nam na afloop van vorig seizoen afscheid van de Formule 1 en laat sindsdien soms zijn gezicht zien in de autosportwereld. Vettel staat nog steeds achter zijn keuze en geeft aan dat hij zijn kinderen meer wil zien.

Vettel kondigde ongeveer een jaar geleden aan dat hij aan het einde van het seizoen ging stoppen met de Formule 1. De Duitser sloot zijn loopbaan af bij Aston Martin en boekte zijn grootste successen in dienst van Red Bull Racing. Vorige maand maakte hij tijdens het Goodwood Festival of Speed zijn eerste meters in klassiek Formule 1-materiaal. Later dit jaar zal hij ook nog een demorun gaan verzorgen in één van zijn kampioensauto's van Red Bull.

Een fulltime comeback zal er voorlopig niet van komen. Vettel denkt aan het milieu en wil er vooral voor zijn gezin zijn. Hij legt zijn keuze uit in het Red Bulletin: "Het lag aan meerdere dingen: de grote hoeveelheid races en alles wat je moet doen om dit werk goed te kunnen uitvoeren. Ik heb daarnaast ook kleine kinderen thuis zitten. De verloren tijd krijg ik niet terug. Om de vraag goed te beantwoorden: ik heb tot het allerlaatste moment van het racen genoten. Ik mis de spanning van de kwalificatie het meest. Maar, mijn kinderen hebben er recht op dat ik er vaker ben voor ze."