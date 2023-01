Krack verklaart Alonso’s komst: "We praten niet alleen, we handelen"

Het team van Aston Martin lijkt in de nabije toekomst zomaar grootse stappen te kunnen maken. Met een mega investering in een nieuw hoofdkwartier én windtunnel, laat de Britse renstal aan haar concurrenten zien dat het daden bij woord toevoegt. Ook heeft Aston Martin tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso aangetrokken, een move die volgens de teambaas Mike Krack makkelijk te bewerkstelligen was.

Aston Martin probeert met haar investeringen (en binnenkort nieuwe faciliteiten) grootse stappen dichterbij de top van de Formule 1 te maken. Het team heeft meerdere toppers bij concurrenten weggehaald en begon aan de bouw van onder andere een nieuw hoofdkwartier en windtunnel. Om op een passende manier de ruimte van de vertrekkende Sebastian Vettel op te vullen, deed het team een poging om tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso bij Alpine los te weken.

De poging bleek succesvol; volgens Aston Martin-teambaas Mike Krack hoefden er niet veel woorden aan vuil gemaakt te worden, alvorens Alonso het jawoord gaf. Op de vraag van het Spaanse mediaplatform AS waarom Aston Martin de juiste keuze voor Alonso zou zijn om binnen drie tot vijf jaar Grands Prix te winnen, antwoordt Krack vertrouwend:

"Omdat wij het serieuzer nemen. Onze ambities zijn geloofwaardig. Er zijn teams die zeggen: “Over drie jaar zullen we winnen, over honderd races zullen we winnen", maar wat doen ze daadwerkelijk om te winnen? Met de fabriek, de windtunnel, de nieuwe simulatoren, er zit een enorme investering achter. Daarom had Fernando (Alonso) het zo snel duidelijk; in feite hoefden we hem niet eens te overtuigen, hij wist het (antwoord) al. Hij heeft overal zijn contacten. We zijn geloofwaardig: we praten niet alleen, we handelen."

In het gesprek maakt Krack ook een opmerkelijk statement waarom Alonso’s komst het team nog een stapje hoger zou brengen als hetgeen de vertrekkende Vettel wist te bewerkstelligen: "Seb (Vettel) is een ander persoon. Hij heeft de beslissing genomen om te stoppen, terwijl Fernando de keuze heeft gemaakt om langer door te gaan. Dat verandert de motivatie van het team. Er is een dynamiek in het team rondom hem (Alonso). We zijn dankbaar voor wat Sebastian heeft gebracht, hij bracht het team naar een ander niveau; maar de combinatie van onze investeringen en Fernando’s honger zal ons nóg verder brengen", sluit Krack af.