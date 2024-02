Vettel blijft betrokken bij GPDA

Sebastian Vettel speelde in zijn laatste jaren in de Formule 1 een belangrijke rol in de sport. De viervoudig wereldkampioen sprak zich niet alleen uit over maatschappelijke onderwerpen, hij zat ook in het bestuur van de GPDA. Nu hij al anderhalf jaar met racepensioen is, is zijn rol aangepast.

Vettel is sinds 2021 één van de directeuren van coureursvakbond GPDA. Hij deelt deze functie onder meer met Mercedes-coureur George Russell. Vettel stopte eind 2022 met racen en sindsdien vroeg men zich af wat er met zijn rol binnen de GPDA moest gebeuren. Het leek er op dat er gestemd zou worden over een mogelijke opvolging, maar dat is niet gebeurd. Vettel was in de afgelopen maanden dan ook nog steeds betrokken bij de GPDA.

Stapje terug

GPDA-voorzitter en oud-coureur Alexander Wurz geeft nu meer duidelijkheid over de rol van Vettel. Volgens Wurz is Vettel niet vertrokken, maar is zijn rol nu wel anders. Bij PlanetF1 legt de Oostenrijker het uit: "Sebastian heeft een stapje terug gedaan in zijn rol als directeur. Hij blijft natuurlijk wel een belangrijk persoon binnen de GPDA en dat is hij ook in de geschiedenis van de GPDA. We zijn dan ook altijd blij als hij deelneemt aan onze vergaderingen."

Drie directeuren

Of Vettel een opvolger gaat krijgen, is niet helemaal duidelijk. Wurz wijst naar de structuur van de GPDA, maar hij laat in het midden wanneer er mogelijk een nieuwe directeur wordt gekozen: "Volgens de statuten van de GPDA moeten we drie directeuren hebben. In de geschiedenis hadden we meestal drie directeuren en dat ging helemaal goed. Aangezien elk lid één stem heeft en de stem van een directeur even zwaar weegt als een lid, heeft het geen invloed op de uitslag als we drie of vier directeuren hebben."