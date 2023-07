Video: Vettel bestuurt legendarische Williams FW14B-bolide op Goodwood

Het Goodwood Festival of Speed vond afgelopen weekend plaats, en zoals gewoonlijk (en verwacht) was er weer genoeg moois om te zien en te horen. Eén van de vele smaakmakers viel ten name van Sebastian Vettel, die zijn titelwinnende Williams FW14B-auto over het Zuid-Engelse asfalt mocht besturen.

Bekijk de video hieronder en geniet: (2:14 min)