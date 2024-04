'Porsche wil Vettel pas in 2025 Le Mans laten rijden'

In de afgelopen weken ging het veelvuldig over een mogelijke terugkeer van Sebastian Vettel in de internationale autosport. Hij werkte een Hypercar-test af voor Porsche en dat zorgde voor tevredenheid. Toch lijkt het erop dat Porsche hem pas in 2025 wil gaan inzetten in de 24 uur van Le Mans.

Vettel nam vorige maand deel aan een test van Porsche op het circuit van Aragon. Deze test zorgde voor veel geruchten, want de viervoudig wereldkampioen Formule 1 werd direct in verband gebracht met een comeback. Hij werd gezien als een kanshebber voor het vacante zitje bij Mercedes voor 2025 en daarnaast zou hij ook de iconische 24 uur van Le Mans kunnen gaan rijden voor Porsche.

Volgens Motorsport-Total stelt Porsche het debuut van Vettel in de 24 uur van Le Mans met een jaar uit. Dat zou dus betekenen dat de Duitser pas in 2025 kan gaan debuteren in de Franse autosportklassieker. Het medium meldt wel dat Porsche van plan is om Vettel dit jaar nog te laten debuteren in een andere ronde van het World Endurance Championship. Volgens Motorsport-Total laat dit ook zien dat Porsche tevreden is met de resultaten van Vettel tijdens de testdag, hij behoorde niet tot de snelste coureurs, maar men was toch niet ontevreden.