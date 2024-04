Hamilton ziet Vettel graag terugkeren

Lewis Hamilton vertrekt na dit seizoen bij het team van Mercedes. De Brit stapt over naar Ferrari, maar hij focust zich nu nog op zijn huidige werkgever. Mercedes zoekt naar een opvolger en ook Sebastian Vettel wordt in verband gebracht met het stoeltje. Hamilton ziet dat wel zitten.

Vettel stopte eind 2022 met racen. De Duitse viervoudig wereldkampioen ging ze bezighouden met andere zaken, maar hij heeft de Formule 1 nog niet uit zijn hoofd gezet. In de afgelopen weken werd hij veelvuldig in verband gebracht met het Mercedes-zitje voor 2025. Vettel reageerde niet ontkennend en hij gaf zelfs aan dat hij met Mercedes-teambaas Toto Wolff had gesproken. Volgens Vettel gingen deze gesprekken niet over het stoeltje, maar hij versterkte wel de geruchtenstroom.

Hamilton wordt in Japan geconfronteerd met de verhalen over de mogelijke comeback van Vettel. De zevenvoudig wereldkampioen laat aan de internationale media weten dat hij dit een goed plan vindt: "Ik zou graag zien dat Seb terugkeert in de sport. Ik denk dat hij echt een geweldige optie voor het team zou zijn. Hij is een Duitse coureur en een meervoudig wereldkampioen. Hij is iemand die geweldige waarden heeft en die het team vooruit kan helpen, ik zou het echt geweldig vinden als hij terugkomt."