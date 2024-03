"Porsche strikt Vettel voor belangrijke Hypercar-test."

Sebastian Vettel gaat weer meters maken in een racewagen. De viervoudig wereldkampioen zit sinds zijn Formule 1-pensioen zeker niet stil, maar hij heeft ook niet meer in een moderne racewagen gereden. Daar komt nu verandering in, want Vettel gaat testen voor Porsche.

Het team van Porsche Penske heeft bekend gemaakt dat Vettel testwerk gaat uitvoeren met hun Hypercar. De viervoudig wereldkampioen heeft zijn eerste werkzaamheden voor Porsche er al opzitten en hij zal met de 963 gaan rijden tijdens een 36-uurs-test ter voorbereiding op de 24 uur van Le Mans. Vettel heeft nog niet de plannen om ook aan die raceklassieker deel te nemen, maar hij gaat wel met de fabriekscoureurs testen op het circuit van Aragón.

