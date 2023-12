Situatie Schumi valt Vettel zwaar: "Ik mis gewoon mijn vriend"

Vrijdag was het exact tien jaar geleden dat zevenvoudig kampioen Michael Schumacher zwaar hersenletsel opliep na een ski-ongeluk. De Duitser leeft nog, maar over zijn huidige toestand is weinig bekend. Landgenoot en voormalig F1-coureur Sebastian Vettel had een speciale band met hem. Het valt de viervoudig kampioen zwaar wat Der Rekordmeister is overkomen.

''Het is natuurlijk erg, erg moeilijk'', begint de oud-coureur van onder andere Red Bull en Ferrari tegen F1RulesMedia. "Ik kan het niet echt accepteren, maar accepteer wel dat hij doorvecht en zich niet goed voelt. Ik wens hem natuurlijk het allerbeste. Het blijft een onderwerp dat blijft terugkomen. Het is een privé-aangelegenheid. Ik denk veel aam hem."

Het eerste waar Vettel aan denkt is het laatste en bijzondere gesprek met Schumacher. "Ik vertelde hem dat ik vader zou worden. Ik waardeerde het enorm hoe onze relatie alsmaar sterker werd voor het ongeval."

"We gingen elkaar steeds beter leren kennen. Racen was niet meer het belangrijkste wat we gemeen hadden. Het ging meer over het leven in het algemeen, over het leven rondom het racen. Ik mis gewoon mijn vriend."

"Hij zou in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld kunnen hebben op vragen waarmee ik zat. Hij zou zeker antwoorden hebben of kunnen inspireren. Dat mis ik natuurlijk."