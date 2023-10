'Alonso wil vertrekken bij Aston Martin en aast op Red Bull-stoeltje Perez'

Terwijl het Formule 1-circus zich voorbereidt op de aanstaande Braziliaanse Grand Prix, draait het geruchtencircuit op volle toeren. De hoofdrolspelers in de huidige verhalen zijn Fernando Alonso en Sergio Perez. De twee zouden van team kunnen wisselen en ook bij het team van Aston Martin zou er een verandering aan kunnen komen.

Er gaan hardnekkige geruchten rond over de toekomst van Sergio Perez en Fernando Alonso. Perez beschikt nog over een contract tot en met 2024 bij Red Bull Racing en Alonso beschikt over een doorlopend contract bij Aston Martin. Volgens meerdere geruchten op zouden Perez en Alonso van team zouden kunnen wisselen. Het vuurtje werd opgestookt door de doorgaans goed ingevoerde verslaggever Albert Fabrega, hij spreekt over een gerucht dat hij niet wil geloven.

Aston Martin in financieel zwaar weer

Dit zou dus mogelijk kunnen duiden op de toekomst van Alonso bij Aston Martin. De geruchten zijn zeer tegenstrijdig, een andere gerucht meldt namelijk dat Aston Martin in financieel zwaar weer zou verkeren en dat Perez met zijn sponsoren het team zou kunnen helpen.

Daarnaast gaan er al maanden verhalen rond over een verkoop van het merk aan het Chinese Geely. Dit bedrijf heeft nu 17 procent van de aandelen van het merk Aston Martin in handen, het investeringsfonds van Lawrence Stroll heeft nu nog een meerderheidsaandeel.

Perez onder druk

Wat ook duidelijk is voor iedereen in de paddock is dat de positie van Sergio Perez erg onder druk staat. Het is bijna bewonderingswaardig te noemen dat Red Bull de Mexicaan nog niet heeft vervangen. Max Verstappen kan prima opschieten met Perez als teamgenoot, maar veel steun of uitdaging heeft hij niet.

Dat kan veranderen met een teamgenoot die wel van een hoger niveau is en daarmee zorgt voor de nodige uitdaging. Een bron binnen het team van Red Bull vertelde aan GPToday.net: "De afspraak die is gemaakt met Perez is dat hij tweede in het kampioenschap moet worden en dan zijn contract voor 2024 wordt nagekomen. Maar ook al eindigt hij als tweede dan lijkt niet iedereen hier gelukkig met zijn situatie, ook hij zelf niet. Iedereen weet dat hij bovendien een goede band heeft met het team van Aston Martin, voorheen Force India dat hij zelfs nog heeft gered van de ondergang."

"De opties om hem te vervangen zijn echter minimaal, als je het hebt over echt goede vervanging. Alonso wordt genoemd en die kan het ook goed vinden met Max. Ricciardo staat bovenaan het favorietenlijstje van Horner, maar wij horen ook dat er gesproken wordt met Sebastian Vettel."